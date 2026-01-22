"Kəpəz" yeni transferini açıqlayıb
Futbol
- 22 yanvar, 2026
- 11:42
"Kəpəz" daha bir futbolçunun keçidini həll edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Gəncə təmsilçisi məlumat yayıb.
"Sarı-göylər" Rəhman Hacıyevi heyətinə qatıb. 32 yaşlı cinah yarımmüdafiəçisi ilə mövsümün sonuna kimi müqavilə imzalanıb.
Xatırladaq ki, Rəhman Hacıyev mövsümün ilk yarısını "Səbail" klubunda keçirib.
