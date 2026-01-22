İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Kəpəz" yeni transferini açıqlayıb

    Futbol
    • 22 yanvar, 2026
    • 11:42
    Kəpəz yeni transferini açıqlayıb

    "Kəpəz" daha bir futbolçunun keçidini həll edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Gəncə təmsilçisi məlumat yayıb.

    "Sarı-göylər" Rəhman Hacıyevi heyətinə qatıb. 32 yaşlı cinah yarımmüdafiəçisi ilə mövsümün sonuna kimi müqavilə imzalanıb.

    Xatırladaq ki, Rəhman Hacıyev mövsümün ilk yarısını "Səbail" klubunda keçirib.

    Kəpəzdən yeni transfer Rəhman hacıyev Kəpəz klubu transfer "Səbail" klubu

    Son xəbərlər

    11:46

    Almaniya səfirliyi "Qarabağ"ı qələbə münasibətilə təbrik edib

    Futbol
    11:45

    Ermənistanın bu il xarici kreditlərə olan ehtiyacı 675 milyon dollara yaxındır

    Region
    11:42

    "Kəpəz" yeni transferini açıqlayıb

    Futbol
    11:38

    Gürcüstanda narkocinayətkarlığa qarşı əməliyyat: 88 nəfər həbs edilib

    Region
    11:35

    Uitkoff Əbu-Dabidə Ukrayna böhranının həlli ilə bağlı danışıqlar aparacaq

    Digər ölkələr
    11:30
    Foto

    İsveçrədən Azərbaycana gətirilən uşaq qidasında çirkləndirici aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    11:22

    Şəhid qardaşı: Elvinin igidliyi ilə düşmən tapdağında olan postumuz azad edilib

    Daxili siyasət
    11:18

    Azərbaycanda vergi orqanlarına müraciətlər 8 %-ə yaxın azalıb

    Biznes
    11:14
    Foto
    Video

    FHN avtomobil şinlərinin satışı anbarında yanğın təhlükəsinin qarşısını alıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti