"Kəpəz" yeni baş məşqçisini açıqlayıb
Futbol
- 01 oktyabr, 2025
- 16:03
"Kəpəz" klubu yeni baş məşqçisini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Gəncə təmsilçisi məlumat yayıb.
Komanda Azər Bağırova tapşırılıb.
44 yaşlı mütəxəssislə mövsümün sonuna kimi müqavilə imzalanıb.
Xatırladaq ki, "Kəpəz" ötən mövsümdə də Azər Bağırovun rəhbərliyi altında çıxış edib.
Son xəbərlər
17:08
AFFA prezidenti Azərbaycanın U-16 millisini təbrik edibFutbol
17:07
"IRONMAN 70.3 BAKU" triatlonuna qeydiyyat oktyabrın 23-də elan olunacaqİdman
17:00
COP29-un Prezidenti: Qadınların bacarıqları və səsi qərarlara daxil ediləndə siyasət daha effektiv olurCOP29
17:00
Fərid Fərhadzadə: "IRONMAN 70.3" triatlonu, "Fun Run 5 km" və "IRONKIDS" yarışlarını əhatə edəcəkDigər
16:56
Foto
Donetsk vilayətinin hərbi rəhbərliyi "Report" və Baku TV-nin əməkdaşını təltif edibMedia
16:55
Foto
III MDB Oyunları: Azərbaycanın U-16 millisinin finaldakı rəqibi müəyyənləşib - YENİLƏNiBFutbol
16:52
Fərid Qayıbov: Azərbaycan dünyada idman ölkəsi kimi tanınıbİdman
16:52
Efiopiyada kilsədə uçub, ən azı 22 nəfər ölübDigər ölkələr
16:51