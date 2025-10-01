İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    "Kəpəz" yeni baş məşqçisini açıqlayıb

    Futbol
    • 01 oktyabr, 2025
    • 16:03
    Kəpəz yeni baş məşqçisini açıqlayıb

    "Kəpəz" klubu yeni baş məşqçisini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Gəncə təmsilçisi məlumat yayıb.

    Komanda Azər Bağırova tapşırılıb.

    44 yaşlı mütəxəssislə mövsümün sonuna kimi müqavilə imzalanıb.

    Xatırladaq ki, "Kəpəz" ötən mövsümdə də Azər Bağırovun rəhbərliyi altında çıxış edib.

    "Kəpəz" klubu Azər Bağırov Baş məşqçi

