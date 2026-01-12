"Kəpəz" qış fasiləsində daha iki futbolçusu ilə vidalaşacaq
Futbol
- 12 yanvar, 2026
- 16:05
"Kəpəz" qış fasiləsində daha iki futbolçusu ilə yollarını ayıracaq.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, Gəncə kollektivi Azərbaycanın U-21 millisinin yarımmüdafiəçisi Raul Məmmədov və hücumçu Şahmar Aşurovla vidalaşacaq.
"Sarı-göylər"in baş məşqçsisi Azər Bağırov hər iki futbolçudan özlərinə klub tapmalarını istəyib.
Məmmədov ötən ilin avqust, Aşurov isə oktyabrında qərb təmsilçisinin düşərgəsinə qoşulub.
Qeyd edək ki, "Kəpəz" daha əvvəl polşalı qapıçı Kaçper Rosa və portuqaliyalı müdafiəçi Pedru Qomeşlə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam vermişdi.
