İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    "Kəpəz" qış fasiləsində daha iki futbolçusu ilə vidalaşacaq

    Futbol
    • 12 yanvar, 2026
    • 16:05
    Kəpəz qış fasiləsində daha iki futbolçusu ilə vidalaşacaq

    "Kəpəz" qış fasiləsində daha iki futbolçusu ilə yollarını ayıracaq.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, Gəncə kollektivi Azərbaycanın U-21 millisinin yarımmüdafiəçisi Raul Məmmədov və hücumçu Şahmar Aşurovla vidalaşacaq.

    "Sarı-göylər"in baş məşqçsisi Azər Bağırov hər iki futbolçudan özlərinə klub tapmalarını istəyib.

    Məmmədov ötən ilin avqust, Aşurov isə oktyabrında qərb təmsilçisinin düşərgəsinə qoşulub.

    Qeyd edək ki, "Kəpəz" daha əvvəl polşalı qapıçı Kaçper Rosa və portuqaliyalı müdafiəçi Pedru Qomeşlə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam vermişdi.

    Futbol "Kəpəz" klubu Gəncə kollektivi Şahmar Aşurov Raul Məmmədov

    Son xəbərlər

    16:21

    İlham Əliyev: "Bu gün ölkəmizdə qazlaşma 96 %-ə çatıb"

    Energetika
    16:21

    Qaribaşvili 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilə bilər - YENİLƏNİB

    Region
    16:21

    Sabunçu və Binəqədidə evlərdən 10 min manatlıq oğurluq olub

    Hadisə
    16:19

    Kür−Bakı magistral kəməri əsaslı təmir olunacaq

    İnfrastruktur
    16:15

    "Qəbələ"dən ayrılan futbolçu I Liqa klubuna transfer olunub

    Futbol
    16:09

    Azərbaycanda risk əsaslı tənzimləməyə keçid həyata keçiriləcək

    Maliyyə
    16:08

    Sabah Şirvan şəhərində 4 700-dən çox abonent qazsız qalacaq

    Energetika
    16:06

    Sumqayıtda yeni tullantı sutəmizləyici qurğu tikiləcək

    İnfrastruktur
    16:05

    "Kəpəz" qış fasiləsində daha iki futbolçusu ilə vidalaşacaq

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti