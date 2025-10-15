"Kəpəz" daha bir futbolçunun keçidini rəsmləşdirib
Futbol
- 15 oktyabr, 2025
- 12:37
"Kəpəz" klubu daha bir futbolçunun keçidini rəsmləşdirib.
Bu barədə "Report"a Gəncə təmsilçisinin mətbuat xidmətindən bildirilib.
"Sarı-göylər" Şahmar Aşurovu heyətinə qatıb. 21 yaşlı hücumçu ilə mövsümün sonuna kimi müqavilə imzalanıb.
Qeyd edək ki, Ş.Aşurov son olaraq "Zirə" klubunun formasını geyinib.
