    "Kəpəz" daha bir futbolçunun keçidini rəsmləşdirib

    Futbol
    • 15 oktyabr, 2025
    • 12:37
    Kəpəz daha bir futbolçunun keçidini rəsmləşdirib

    "Kəpəz" klubu daha bir futbolçunun keçidini rəsmləşdirib.

    Bu barədə "Report"a Gəncə təmsilçisinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    "Sarı-göylər" Şahmar Aşurovu heyətinə qatıb. 21 yaşlı hücumçu ilə mövsümün sonuna kimi müqavilə imzalanıb.

    Qeyd edək ki, Ş.Aşurov son olaraq "Zirə" klubunun formasını geyinib.

    "Kəpəz" klubu Şahmar Aşurov "Zirə" klubu transfer

