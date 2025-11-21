"Karvan-Yevlax" "Kəpəz"lə, "Sumqayıt" "Qarabağ"la üz-üzə gələcək
- 21 noyabr, 2025
- 09:13
Misli Premyer Liqasında XII tura bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə iki qarşılaşma keçiriləcək.
Matçlardan biri Yevlaxda, digəri Sumqayıtda baş tutacaq.
Günün ilk görüşündə, saat 14:00-da "Kəpəz" "Karvan-Yevlax"ın qonağı olacaq. Meydan sahibləri 5 xalla 11-ci, Gəncə klubu 3 xalla 12-ci pillədə qərarlaşıb.
Günün ikinci oyununda "Sumqayıt" "Qarabağ"ı qəbul edəcək. Qarşılaşma saat 19:00-da start götürəcək. "Köhlən atlar" 23 xalla liderdir, "gənclik şəhəri" təmsilçisi 20 xalla dördüncüdür.
Misli Premyer Liqası
II dövrə, XII tur
21 noyabr
14:00. "Karvan-Yevlax" - "Kəpəz"
Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Vüqar Həsənli.
VAR: Rəşad Əhmədov.
AVAR: Namik Hüseynov.
Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.
AFFA nümayəndəsi: İlham Əliyev.
Yevlax şəhər stadionu
19:00. "Sumqayıt" - "Qarabağ"
Hakimlər: Fərid Hacıyev, Rəhman İmami, Kərim Zeynalov, Kamran Əliyev.
VAR: Kamal Umudlu.
AVAR: Akif Əmirəli.
Hakim-inspektor: Munis Abdullayev.
AFFA nümayəndəsi: Zümrüd Ağayeva.
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu
Qeyd edək ki, tura noyabrın 23-də yekun vurulacaq.