    "Karvan-Yevlax" iki futbolçusu ilə yolları ayırıb

    Futbol
    • 10 sentyabr, 2025
    • 15:30
    Karvan-Yevlax iki futbolçusu ilə yolları ayırıb

    "Karvan-Yevlax" klubu iki futbolçusu - Rəhman Şabanov və Ceyhun Bağırzadə ilə vidalaşıb.

    Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Hər iki oyunçu ilə qarşılıqlı razılaşma əsasında yollar ayrılıb.

