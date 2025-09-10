"Karvan-Yevlax" iki futbolçusu ilə yolları ayırıb
Futbol
- 10 sentyabr, 2025
- 15:30
"Karvan-Yevlax" klubu iki futbolçusu - Rəhman Şabanov və Ceyhun Bağırzadə ilə vidalaşıb.
Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisinin mətbuat xidmətindən bildirilib.
Hər iki oyunçu ilə qarşılıqlı razılaşma əsasında yollar ayrılıb.
