İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    İtaliya yığmasının keçmiş yarımmüdafiəçisinin yeni klubu müəyyənləşib

    Futbol
    • 12 sentyabr, 2025
    • 13:44
    İtaliya yığmasının keçmiş yarımmüdafiəçisinin yeni klubu müəyyənləşib

    İtaliya yığmasının keçmiş yarımmüdafiəçisi Roberto Qalyardininin yeni klubu müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, futbolçu A Seriyası təmsilçisi "Verona" ilə anlaşıb.

    İyulda "Montsa"dan ayrıldıqdan sonra azad agent olan 31 yaşlı futbolçu Verona klubu ilə bir illik müqavilə imzalayıb.

    Qeyd edək ki, R.Qalyardini ötən mövsümün böyük hissəsini sağlamlıq problemləri səbəbindən buraxıb. O, A Seriyasında cəmi 8 matçda iştirak edib.

    "Verona" klubu İtaliya A Seriyası italiya yığması Futbol

    Son xəbərlər

    14:13

    Bu il Azərbaycanda karbamid istehsalı 3 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    14:12

    Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Kiyevdədir

    Digər ölkələr
    14:10
    Foto

    Qubada Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi dəfn olunub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:08
    Foto

    Yalçın Rəfiyev Praqada iqlim forumunda iştirak edib

    Xarici siyasət
    14:08

    İlk köç karvanı Badara kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:06

    Xəzərin səviyyəsinin azalmasının qarşısını almaq üçün görüləcək işlər açıqlanıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    14:02

    Papikyan NATO səfirləri ilə Ermənistan ordusunda islahatları müzakirə edib

    Region
    14:01

    Dördqat SSRİ çempionu yanaraq ölüb

    Fərdi
    13:56

    "Moody's" Orta Dəhlizin potensialının üzə çıxarılması üçün beş əsas vəzifəni açıqlayıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti