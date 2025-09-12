İtaliya yığmasının keçmiş yarımmüdafiəçisinin yeni klubu müəyyənləşib
Futbol
- 12 sentyabr, 2025
- 13:44
İtaliya yığmasının keçmiş yarımmüdafiəçisi Roberto Qalyardininin yeni klubu müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, futbolçu A Seriyası təmsilçisi "Verona" ilə anlaşıb.
İyulda "Montsa"dan ayrıldıqdan sonra azad agent olan 31 yaşlı futbolçu Verona klubu ilə bir illik müqavilə imzalayıb.
Qeyd edək ki, R.Qalyardini ötən mövsümün böyük hissəsini sağlamlıq problemləri səbəbindən buraxıb. O, A Seriyasında cəmi 8 matçda iştirak edib.
Son xəbərlər
14:13
Bu il Azərbaycanda karbamid istehsalı 3 %-ə yaxın artıbEnergetika
14:12
Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri KiyevdədirDigər ölkələr
14:10
Foto
Qubada Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi dəfn olunub - YENİLƏNİBDaxili siyasət
14:08
Foto
Yalçın Rəfiyev Praqada iqlim forumunda iştirak edibXarici siyasət
14:08
İlk köç karvanı Badara kəndinə çatıb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
14:06
Xəzərin səviyyəsinin azalmasının qarşısını almaq üçün görüləcək işlər açıqlanıb - YENİLƏNİBİnfrastruktur
14:02
Papikyan NATO səfirləri ilə Ermənistan ordusunda islahatları müzakirə edibRegion
14:01
Dördqat SSRİ çempionu yanaraq ölübFərdi
13:56