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İtaliya millisinin üzvü Fransada yeni rekorda imza atıb

İtaliya millisinin üzvü Fransada yeni rekorda imza atıb Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) Fransa çempionluğunu ən çox qazanan futbolçuların adları açıqlanıb.
Futbol
14 İyun , 2023 09:18
İtaliya millisinin üzvü Fransada yeni rekorda imza atıb

Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) Fransa çempionluğunu ən çox qazanan futbolçuların adları açıqlanıb.

“Report” qurumun saytına istinadən xəbər verir ki, siyahıya PSJ-nin yarımmüdafiəçisi Marko Verratti liderlik edir.

İtaliya millisinin üzvü geridə qalan mövsümdə 9-cu dəfə Liqa 1-in qalibi olmaqla yeni rekorda imza atıb.

Futbolçu

Ölkəsi

Titul

Titul qazandığı klub və illər

Marko Verratti

İtaliya

9

PSJ - 2013-16, 2018-20, 2022-23

Markinyoş

Braziliya

8

PSJ - 2014-16, 2018-20, 2022-23

Jan-Mişel Lark

Fransa

7

“Sent-Etyenn” - 1967-70, 1974-76

Herve Revelli

Fransa

7

“Sent-Etyenn” - 1967-70, 1974-77

Qreqori Kupe

Fransa

7

“Lion” - 2002-08

Sidney Qovu

Fransa

7

“Lion” - 2002-09

Juninyo Pernambukano

Braziliya

7

“Lion” - 2002-10

Tiaqo Silva

Braziliya

7

PSJ - 2013-16, 2018-20

Presnel Kimpembe

Fransa

7

PSJ - 2015-16, 2018-20, 2022-23
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