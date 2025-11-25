İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İtaliya klubunun yarımmüdafiəçisi "Real"a qayıtmağa yaxındır

    Futbol
    • 25 noyabr, 2025
    • 15:39
    İtaliya klubunun yarımmüdafiəçisi Reala qayıtmağa yaxındır

    İtaliya A Seriyası təmsilçisi "Komo"nun və Argentina millisinin yarımmüdafiəçisi Niko Pas "Real"a (İspaniya) qayıtmağa yaxındır.

    "Report" Argentina mətbuatına istinadən xəbər verir ki, 21 yaşlı futbolçu ilə Madrid təmsilçisi arasında artıq razılıq əldə olunub.

    Lakin transferin yayda baş tutacağı gözlənilir. N.Pas ötən yay 6 milyon avro qarşılığında "Real"dan İtaliya klubuna keçib. Tərəflər arasında bağlanan müqavilədə geri alış şərti də yer alıb. Futbolçunun hazırkı qiymətinin 9 milyon avro təşkil etdiyi bildirlib.

    Qeyd edək ki, argentinalı yarımmüdafiəçi cari mövsümdə meydana çıxdığı 12 matçda 5 qola, 4 məhsuldar ötürməyə imza atıb.

    Komo klubu "Real" klubu Niko Pas Argentina millisi

