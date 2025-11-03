İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Futbol
    • 03 noyabr, 2025
    • 10:09
    İtaliya klubunun baş məşqçisinin istefaya göndəriləcəyi gözlənilir

    İtaliyanın "Fiorentina" komandasının baş məşqçisi Stefano Piolinin istefaya göndəriləcəyi gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.

    Florensiya təmsilçisi A Seriyasında 10 matçda qələbə qazana bilməyib və hazırda turnir cədvəlində 4 xalla 19-cu pillədə qərarlaşıb.

    60 yaşlı mütəxəssisi bu postda Paolo Vanoli əvəzləyə bilər.

    Qeyd edək ki, 2017-ci ildən 2019-cu ilədək "Fiorentina"nın baş məşqçisi olan Pioli yayda komandaya qayıdıb.

