İtaliya klubunun baş məşqçisinin istefaya göndəriləcəyi gözlənilir
Futbol
- 03 noyabr, 2025
- 10:09
İtaliyanın "Fiorentina" komandasının baş məşqçisi Stefano Piolinin istefaya göndəriləcəyi gözlənilir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.
Florensiya təmsilçisi A Seriyasında 10 matçda qələbə qazana bilməyib və hazırda turnir cədvəlində 4 xalla 19-cu pillədə qərarlaşıb.
60 yaşlı mütəxəssisi bu postda Paolo Vanoli əvəzləyə bilər.
Qeyd edək ki, 2017-ci ildən 2019-cu ilədək "Fiorentina"nın baş məşqçisi olan Pioli yayda komandaya qayıdıb.
