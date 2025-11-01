İtaliya klubu baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb
Futbol
- 01 noyabr, 2025
- 15:36
İtaliyanın "Cenoa" klubunun baş məşqçisi Patrik Vieyra vəzifəsindən ayrılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə A Seriyası təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Komanda müvəqqəti olaraq Roberto Murqitaya tapşırılıb.
Qeyd edək ki, "Cenoa" A Seriyasında 9 oyundan sonra 3 xalla sonuncu - 20-ci pillədə qərarlaşıb.
