    İtaliya klubu baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    01 noyabr, 2025
    15:36
    İtaliya klubu baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    İtaliyanın "Cenoa" klubunun baş məşqçisi Patrik Vieyra vəzifəsindən ayrılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə A Seriyası təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Komanda müvəqqəti olaraq Roberto Murqitaya tapşırılıb.

    Qeyd edək ki, "Cenoa" A Seriyasında 9 oyundan sonra 3 xalla sonuncu - 20-ci pillədə qərarlaşıb.

