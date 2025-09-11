İspaniyanın məşhur klubunun borcu azalıb
Futbol
- 11 sentyabr, 2025
- 09:07
İspaniyanın "Sevilya" klubunun borcu azalıb.
"Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, La Liqa təmsilçisinin prezidenti Xose Mariya del Nido maliyyə vəziyyətləri haqqında danışıb.
O, borcun 66 milyon avroya qədər düşdüyünü söyləyib. Funksioner avrokuboklara qatılmamağın onların işini çətinləşdirdiyini deyib.
Qeyd edək ki, iki il əvvəl "Sevilya"nın borcu 200 milyon avronu keçmişdi.
Son xəbərlər
09:10
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.09.2025)Maliyyə
09:07
İspaniyanın məşhur klubunun borcu azalıbFutbol
09:02
Foto
Xocavənd və Xocalı rayonlarına növbəti köç karvanı yola salınıb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
09:01
Hacıqabulda İran vətəndaşına narkokuryerlik etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
08:57
Qəbələdə avtomobil ağaca çırpılıb, ölən və yaralanan varHadisə
08:55
Xudatda telefon mağazasından oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
08:54
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.09.2025)Maliyyə
08:49
Naftalanda 36 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürübHadisə
08:42