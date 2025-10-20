İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    İngiltərə klubunun yeni baş məşqçisinin kim olacağı açıqlanıb

    Futbol
    • 20 oktyabr, 2025
    • 12:40
    İngiltərə klubunun yeni baş məşqçisinin kim olacağı açıqlanıb

    İngiltərə Premyer Liqası təmsilçisi "Nottinqem Forest"in yeni baş məşqçisinin kim olacağı açıqlanıb.

    "Report" "Sky Sport"a istinadən xəbər verir ki, yaxın günlərdə komandanın başına Şon Dayç keçəcək.

    Tərəflərin artıq razılığa gəldiyi bildirilib. Ş.Dayçın son klubu Premyer Liqanın digər təmsilçisi "Everton" olub.

    Qeyd edək ki, "Nottinqem Forest"in sabiq baş məşqçisi Angelos Postekoqlu İngiltərə Premyer Liqasının VIII turunda "Çelsi"yə böyükhesablı (0:3) məğlubiyyətdən sonra vəzifəsindən göndərilmişdi. Komanda hazırda turnir cədvəlində 5 xalla 18-ci yerdədir.

