İngiltərə klubunun yeni baş məşqçisinin kim olacağı açıqlanıb
Futbol
- 20 oktyabr, 2025
- 12:40
İngiltərə Premyer Liqası təmsilçisi "Nottinqem Forest"in yeni baş məşqçisinin kim olacağı açıqlanıb.
"Report" "Sky Sport"a istinadən xəbər verir ki, yaxın günlərdə komandanın başına Şon Dayç keçəcək.
Tərəflərin artıq razılığa gəldiyi bildirilib. Ş.Dayçın son klubu Premyer Liqanın digər təmsilçisi "Everton" olub.
Qeyd edək ki, "Nottinqem Forest"in sabiq baş məşqçisi Angelos Postekoqlu İngiltərə Premyer Liqasının VIII turunda "Çelsi"yə böyükhesablı (0:3) məğlubiyyətdən sonra vəzifəsindən göndərilmişdi. Komanda hazırda turnir cədvəlində 5 xalla 18-ci yerdədir.
Son xəbərlər
13:20
Xocavənddə mina hadisəsi baş veribDigər
13:19
Fransa Rusiyaya qarşı 20-ci sanksiya paketi üzərində işə başlamağı təklif edəcəkDigər ölkələr
13:09
Zelenski Makronla görüşəcəkDigər ölkələr
13:01
Foto
Azərbaycan bir sıra maliyyə institutları ilə tərəfdaşlığı genişləndirmək istəyirMaliyyə
12:59
AZAL təyyarəsinin sərnişinləri Pulkovoda məcburi enişdən sonra Bakıya yollanıblar - YENİLƏNİBİnfrastruktur
12:51
Foto
Azərbaycanın daha 5 boksçusu Avropa çempionatında 1/4 finala vəsiqə qazanıbFərdi
12:45
TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri artıbEnergetika
12:40
İngiltərə klubunun yeni baş məşqçisinin kim olacağı açıqlanıbFutbol
12:40