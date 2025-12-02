İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İngiltərə klubunun qapıçısı "İnter"ə keçə bilər

    Futbol
    • 02 dekabr, 2025
    • 15:18
    İngiltərənin "Tottenhem" klubunun qapıçısı Qulyelmo Vikario karyerasını İtaliyada davam etdirə bilər.

    "Report" "La Gazzetta dello Sport"a istinadən xəbər verir ki, "İnter" 29 yaşlı futbolçu ilə maraqlanır.

    Mümkün keçidin yayda gerçəkləşə biləcəyi ehtimal olunur. İtaliya millisinin üzvü vətəninə qayıtmaq niyyətindədir.

    Qeyd edək ki, Qulyelmo Vikario cari mövsüm bütün turnirlərdə 19 oyunda iştirak edib.

