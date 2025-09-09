İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İngiltərə klubu baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    • 09 sentyabr, 2025
    • 09:22
    İngiltərə klubu baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb
    Nunu Eşpiritu Santu

    İngiltərənin "Nottingem Forest" futbol komandası baş məşqçisi Nunu Eşpiritu Santu ilə yollarını ayırıb. 

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Premyer Liqa təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. 

    Qeyd edək ki, komanda üç turdan sonra 4 xalla 10-cu pillədə qərarlaşıb. Klub Santunun rəhbərliyi altında 2024/2025 mövsümündə çempionatı 7-ci sırada bitirib və UEFA Avropa Liqasına vəsiqə qazanıb.

    İngiltərə Premyer Liqası baş məşqçisi qovuldu
    Nottingham Forest sack boss Nuno

