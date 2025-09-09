İngiltərə klubu baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb
Futbol
- 09 sentyabr, 2025
- 09:22
İngiltərənin "Nottingem Forest" futbol komandası baş məşqçisi Nunu Eşpiritu Santu ilə yollarını ayırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Premyer Liqa təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, komanda üç turdan sonra 4 xalla 10-cu pillədə qərarlaşıb. Klub Santunun rəhbərliyi altında 2024/2025 mövsümündə çempionatı 7-ci sırada bitirib və UEFA Avropa Liqasına vəsiqə qazanıb.
