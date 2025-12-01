İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    İngiltərə klubu baş məşqçisi ilə yollarını ayıra bilər

    Futbol
    • 01 dekabr, 2025
    • 18:15
    İngiltərə klubu baş məşqçisi ilə yollarını ayıra bilər

    İngiltərə Premyer Liqası təmsilçisi "Lids" baş məşqçisi Daniel Farke ilə yollarını ayırmağa yaxındır.

    "Report" "The Guardian" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 49 yaşlı mütəxəssisin komandasının XIII turda "Mançester Yunayted"ə məğlub olması (2:3) rəhbərliyin xoşuna gəlməyib.

    Çünki bu, "Lids"in son 7 turda altıncı məğlubiyyəti olub.

    Komanda qarşıdakı turlarda "Çelsi" və "Liverpul"a qarşı matçlarda lazımi nəticələri əldə edə bilməsə, Daniel Farkenin ayrılığı qaçılmaz olacaq.

    Qeyd edək ki, "Lids" 11 xalla turnir cədvəlinin 18-ci pilləsində qərarlaşıb.

    Futbol Daniel Farke İngiltərə klubu Premyer Liqa "Lids"

    Son xəbərlər

    18:22

    Yeni il yarmarkasında yanğınla bağlı təhlükəsizlik tədbirləri görülüb

    Daxili siyasət
    18:15

    İngiltərə klubu baş məşqçisi ilə yollarını ayıra bilər

    Futbol
    18:09
    Foto

    Dənizkənarı Bulvar builki Yeni ili fərqli tərtibatda qarşılayır  - FOTOREPORTAJ

    Multimedia
    18:07

    Uitkoff Floridada Ukrayna nümayəndə heyəti ilə görüş keçirir

    Digər ölkələr
    18:00

    "SOCAR Hackathon 2025"ə qeydiyyat başlayıb

    İKT
    17:56

    Şərurda evlərdən oğurluq edən şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    17:55

    Litvanın müvəqqəti işlər vəkili Belarus XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    17:54

    Honq-Konqda baş verən yanğın hadisəsi ilə bağlı 14 nəfər həbs edilib

    Digər ölkələr
    17:43

    Uşanqi Kokauri: "Böyük Dəbilqə" turnirində zədə səbəbindən tam gücümlə çıxış edə bilmədim"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti