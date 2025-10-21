İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    İngiltərə klubu 1 həftəlik qapıçı transfer edib

    Futbol
    • 21 oktyabr, 2025
    • 22:29
    İngiltərə klubu 1 həftəlik qapıçı transfer edib

    İngiltərənin "Şeffild Uensdey" komandası 1 həftəlik qapıçı icarəyə götürüb.

    "Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, "Bristol Siti"nin 30 yaşlı qapıçısı Co Lamli cəmi 7 günlük icarə əsasında "Şeffild Uensdey" kollektivinin sıralarına qoşulub.

    Çempionşip təmsilçisi bu addımı əsas qapıçı İtan Horvatın cəzalı duruma düşməsi səbəbindən atıb.

    Qeyd edək ki, "Şeffild Uensdey" hazırda İngiltərə Çempionşipinin turnir cədvəlində sonuncu - 24-cü pillədə qərarlaşıb.

    transfer Futbol qapıçı "Şeffild Uensdey" Co Lamli

    Son xəbərlər

    22:54

    Avropa İttifaqı Orta Dəhliz çərçivəsində əməkdaşlıq üçün koordinasiya strukturu yaradacaq

    Region
    22:41

    Biləsuvarda 45 yaşlı kişi bıçaqlanıb

    Hadisə
    22:30

    Paris prokuroru: Luvr muzeyinə 88 milyon avro zərər dəyib

    Digər ölkələr
    22:29

    İngiltərə klubu 1 həftəlik qapıçı transfer edib

    Futbol
    22:28

    Baş nazir Əli Əsədov Tbilisidə səfərdədir

    Xarici siyasət
    22:21

    Nigeriyada yanacaq tankerinin partlaması 30 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    22:10

    "Neftçi"nin baş məşqçisi: "Komandamız FIBA Avropa Kubokunda tarixi qələbə qazandı"

    Komanda
    22:02

    Avropa Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əməkdaşlığı gücləndirir

    Digər ölkələr
    21:57

    Hakan Fidan və İbrahim Kalın HƏMAS Şura Məclisinin sədri ilə görüşüb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti