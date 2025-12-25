İlin ən yaxşı qadın futbol hakiminin adı açıqlanıb
Futbol
- 25 dekabr, 2025
- 15:05
Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) 2025-ci ilin ən yaxşı qadın hakiminin adını açıqlayıb.
"Report" IFFHS-nin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, italiyalı Mariya Sole Ferryeri Kaputi 97 xalla birinci olub.
Fransalı Stefani Frappar 93 xalla ikinci yeri tutub. İlk "3-lüy"ü 57 xalla xorvatiyalı İvana Martinçiç qapayıb.
