IFFHS ilin ən yaxşı kişi hakiminin adını açıqlayıb
Futbol
- 26 dekabr, 2025
- 10:05
Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) 2025-ci ilin ən yaxşı kişi hakiminin adını açıqlayıb.
"Report" IFFHS-nin rəsmi saytına istadən xəbər verir ki, fransalı Klemen Turpin 65 xalla birinci olub.
Digər fransalı Fransua Leteksye və polşalı Şimon Marçinyak (hər ikisi 55 xal) 2-3-cü yerləri bölüşdürüblər.
