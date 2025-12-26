İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    IFFHS ilin ən yaxşı kişi hakiminin adını açıqlayıb

    Futbol
    26 dekabr, 2025
    • 10:05
    IFFHS ilin ən yaxşı kişi hakiminin adını açıqlayıb

    Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) 2025-ci ilin ən yaxşı kişi hakiminin adını açıqlayıb.

    "Report" IFFHS-nin rəsmi saytına istadən xəbər verir ki, fransalı Klemen Turpin 65 xalla birinci olub.

    Digər fransalı Fransua Leteksye və polşalı Şimon Marçinyak (hər ikisi 55 xal) 2-3-cü yerləri bölüşdürüblər.

    IFFHS Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası Klemen Turpin Fransua Leteksye

