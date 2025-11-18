Futzal üzrə Yüksək Liqada VII turun oyunları keçirilib
Futbol
- 18 noyabr, 2025
- 18:25
Futzal üzrə Yüksək Liqada VII turun oyunları keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, günün ilk matçında "Neftçi" İK U-19 kollektivini 12:4 hesabı ilə üstələyib.
Ardınca "Baku Fire" "Lənkəran" komandasına 14:2 hesabı ilə qalib gəlib.
Günün son görüşündə isə "Araz-Naxçıvan" "Şuşa"dan güclü olub - 13:1.
Xal durumu: "Neftçi" İK – 19, "Araz-Naxçıvan" – 16, "Baku Fire" – 14, "Şuşa" – 9, U-19 – 3, Lənkəran – 0.
