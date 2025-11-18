İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Futzal üzrə Yüksək Liqada VII turun oyunları keçirilib

    Futbol
    • 18 noyabr, 2025
    • 18:25
    Futzal üzrə Yüksək Liqada VII turun oyunları keçirilib

    Futzal üzrə Yüksək Liqada VII turun oyunları keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, günün ilk matçında "Neftçi" İK U-19 kollektivini 12:4 hesabı ilə üstələyib.

    Ardınca "Baku Fire" "Lənkəran" komandasına 14:2 hesabı ilə qalib gəlib.

    Günün son görüşündə isə "Araz-Naxçıvan" "Şuşa"dan güclü olub - 13:1.

    Xal durumu: "Neftçi" İK – 19, "Araz-Naxçıvan" – 16, "Baku Fire" – 14, "Şuşa" – 9, U-19 – 3, Lənkəran – 0.

