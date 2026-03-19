    Futzal üzrə Yüksək Liqa: XV turun iki oyunuı keçirilib, biri baş tutmayıb

    • 19 mart, 2026
    • 17:12
    Futzal üzrə Yüksək Liqa: XV turun iki oyunuı keçirilib, biri baş tutmayıb

    Futzal üzrə Yüksək Liqada XV turun iki oyunu keçirilib, biri isə təxirə salınıb.

    "Report" xəbər verir ki, günün ilk matçında "Baku Fire" "Şuşa" kollektivini 8:4 hesabı ilə üstələyib.

    Ardınca turun mərkəzi görüşündə "Neftçi" İK "Araz-Naxçıvan"ı 4:2 hesabı ilə məğlub edib.

    "Lənkəran" komandası U-19 ilə keçiriləcək matç üçün təyin olunmuş vaxtda meydana çıxmadığına görə qarşılaşma baş tutmayıb. Oyunun nəticəsi ilə bağlı qərarı AFFA İntizam Komitəsi verəcək.

    Xal durumu: "Neftçi" İK - 40, "Araz-Naxçıvan" – 37, "Baku Fire" – 29, "Şuşa" – 18, U-19 – 6, Lənkəran – 0.

