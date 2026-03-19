Futzal üzrə Yüksək Liqa: XV turun iki oyunuı keçirilib, biri baş tutmayıb
Futbol
- 19 mart, 2026
- 17:12
Futzal üzrə Yüksək Liqada XV turun iki oyunu keçirilib, biri isə təxirə salınıb.
"Report" xəbər verir ki, günün ilk matçında "Baku Fire" "Şuşa" kollektivini 8:4 hesabı ilə üstələyib.
Ardınca turun mərkəzi görüşündə "Neftçi" İK "Araz-Naxçıvan"ı 4:2 hesabı ilə məğlub edib.
"Lənkəran" komandası U-19 ilə keçiriləcək matç üçün təyin olunmuş vaxtda meydana çıxmadığına görə qarşılaşma baş tutmayıb. Oyunun nəticəsi ilə bağlı qərarı AFFA İntizam Komitəsi verəcək.
Xal durumu: "Neftçi" İK - 40, "Araz-Naxçıvan" – 37, "Baku Fire" – 29, "Şuşa" – 18, U-19 – 6, Lənkəran – 0.
