İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında IX turun iki matçı keçirilib

    Futbol
    • 04 dekabr, 2025
    • 17:12
    Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında IX turun iki matçı keçirilib

    Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında IX turun iki matçı keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, turun mərkəzi görüşündə "Neftçi" İK "Baku Fire"ni 8:4 hesabı ilə məğlub edib.

    Digər görüşdə "Şuşa" "Lənkəran" üzərində qələbə qazanıb - 12:5.

    Hər iki qarşılaşma "Olimpik Star"da baş tutub.

    Qeyd edək ki, turun "Araz-Naxçıvan" – U-19 görüşü Naxçıvan təmsilçisinin UEFA Çempionlar Liqası matçında iştirakı ilə əlaqədar dekabrın 18-nə təyin olunub.

    Azərbaycan Yüksək Liqası "Neftçi" İK "Şuşa" klubu "Baku Fire"

    Son xəbərlər

    17:53

    AMADA Azərbaycan atletlərinə maarifləndirici seminar keçirib

    Fərdi
    17:46

    "Araz-Naxçıvan"ın kapitanı: "Benfika" tarixinin ən yaxşı heyətini yığıb"

    Futbol
    17:43

    Laçın və Kəlbəcərdə yanğının söndürülməsinə iki helikopter cəlb edilib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:40

    "Qarabağ" - "Ayaks" oyununun biletlərinin əksəriyyəti satılıb

    Futbol
    17:31

    Nazir: Ermənistan Konstitusiyasından ərazi iddialarının çıxarılması sülhün təmininə imkan yaradacaq

    Xarici siyasət
    17:25

    Azərbaycan və Niderland regional məsələləri və əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:22

    Hakan Fidan: ATƏT-in Minsk prosesinin bağlanması qərarı tarixi hadisədir

    Region
    17:12

    Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında IX turun iki matçı keçirilib

    Futbol
    17:11

    Britaniya Rusiyaya qarşı sanksiyalar siyahısını 12 mövqe genişləndirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti