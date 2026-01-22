Futzal üzrə Azərbaycan millisi yoxlama oyununda Danimarkaya uduzub

İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Futbol
    • 22 yanvar, 2026
    • 20:39
    Futzal üzrə Azərbaycan millisi yoxlama oyunu keçirib.

    "Report"un məlumatına görə, Bakı İdman Sarayında Danimarka seçməsi ilə üz-üzə gələn yığma 1:4 hesabı ilə uduzub.

    Azərbaycan yığmasının qolunu Nihat İsmayılov vurub.

    Qeyd edək ki, yığmalar yanvarın 24-də eyni arenada yenidən üz-üzə gələcəklər.

