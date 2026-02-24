İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Futzal üzrə Azərbaycan millisi iki yoldaşlıq matçı keçirəcək.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Futzal Federasiyasından bildirilib.

    Yevgeni Kukseviçin baş məşqçisi olduğu komanda Tbilisi İdman Sarayında Gürcüstan yığması ilə qarşılaşacaq.

    Qeyd edək ki, görüşlər aprelin 9-da və 11-də baş tutacaq.

