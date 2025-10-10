Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda I təsnifat mərhələsinə yekun vurulacaq
- 10 oktyabr, 2025
- 09:23
Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda I təsnifat mərhələsinə bu gün yekun vurulacaq.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının (PFL) rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, ikinci oyun günündə 2 qarşılaşma baş tutacaq.
Raundun bütün görüşləri PFL-in "AzPFL" yutub kanalında canlı yayımlanacaq.
Azərbaycan Kuboku
I təsnifat mərhələsi
10 oktyabr
14:00. "Göygöl" – "Şəmkir"
Hakimlər: Murad Səlimov, Eyyub İbrahimov, Samir Qaracayev, Rövşən Rəcəbov.
Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov.
AFFA nümayəndəsi: Mübariz Hüseynov.
Göygöl Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu
14:00. "Quba" – "Xankəndi"
Hakimlər: Emin Əliyev, Kərim Zeynalov, Zakir Şükürzadə, İslam Məmmədov.
Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev.
AFFA nümayəndəsi: Yavər Rəhimov.
Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu
Qeyd edək ki, dünən gerçəkləşən görüşlərdə "Ağstafa Gəncləri" "Şirvan"ı (1:0), "Qaradağ Lökbatan" "Ağdaş"ı (8:0) "Sheki City" "Araz-Saatlı"nı (3:2), "Dinamo" isə əlavə vaxtda "Kür-Araz"ı (3:2) məğlub edərək Azərbaycan Kubokunun II təsnifat mərhələsinə yüksəliblər.