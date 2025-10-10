İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026
    Futbol
    • 10 oktyabr, 2025
    • 09:23
    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda I təsnifat mərhələsinə yekun vurulacaq

    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda I təsnifat mərhələsinə bu gün yekun vurulacaq.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının (PFL) rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, ikinci oyun günündə 2 qarşılaşma baş tutacaq.

    Raundun bütün görüşləri PFL-in "AzPFL" yutub kanalında canlı yayımlanacaq.

    Azərbaycan Kuboku

    I təsnifat mərhələsi

    10 oktyabr

    14:00. "Göygöl" – "Şəmkir"

    Hakimlər: Murad Səlimov, Eyyub İbrahimov, Samir Qaracayev, Rövşən Rəcəbov.

    Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov.

    AFFA nümayəndəsi: Mübariz Hüseynov.

    Göygöl Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    14:00. "Quba" – "Xankəndi"

    Hakimlər: Emin Əliyev, Kərim Zeynalov, Zakir Şükürzadə, İslam Məmmədov.

    Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Yavər Rəhimov.

    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    Qeyd edək ki, dünən gerçəkləşən görüşlərdə "Ağstafa Gəncləri" "Şirvan"ı (1:0), "Qaradağ Lökbatan" "Ağdaş"ı (8:0) "Sheki City" "Araz-Saatlı"nı (3:2), "Dinamo" isə əlavə vaxtda "Kür-Araz"ı (3:2) məğlub edərək Azərbaycan Kubokunun II təsnifat mərhələsinə yüksəliblər.

    Azərbaycan Kuboku I təsnifat mərhələsi "Göygöl" - "Şəmkir" "Quba" - "Xankəndi"

