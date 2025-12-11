İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Fransa təmsilçisi baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    • 11 dekabr, 2025
    • 17:38
    Fransa təmsilçisi baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    Fransa təmsilçisi "Nant" Luiş Kaştrunun baş məşqçi vəzifəsindən uzaqlaşdırıldığını açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    45 yaşlı portuqaliyalı mütəxəssis köməkçiləri ilə birlikdə klubu tərk edib. O, 2025-ci ilin iyulundan "Nant"ın uğurları üçün çalışırdı.

    Kaştrunun rəhbərliyi altında keçirilən 15 qarşılaşmada "Nant" 2 qələbə qazanıb, 5 heç-heçə edib, 8 dəfə uduzub.

    Qeyd edək ki, 15 matçdan sonra 11 xal toplayan "Nant" Fransa Liqa 1-in turnir cədvəlində 17-ci pillədə qərarlaşıb.

    "Nant" Baş məşqçi Luiş Kaştru Fransa

    Son xəbərlər

    17:53

    İkiqat olimpiya çempionu Dünya Kubokuna hazırlıq zamanı ciddi xəsarətlər alıb

    Fərdi
    17:51

    Gələn ilin qeyri-iş günləri elan edilib

    Sosial müdafiə
    17:51
    Foto

    Macarıstan Prezidenti Ceyhun Bayramovu qəbul edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    17:49
    Foto

    AQTA: Bərdə heyvan bazarı yaxın günlərdə fəaliyyətə başlayacaq

    Sağlamlıq
    17:47
    Foto

    Moskva sizi Yeni il möcüzələri dünyasına səyahətə dəvət edir

    Biznes
    17:41
    Foto

    Azərbaycan və Böyük Britaniya süni intellekt üzrə birgə fəaliyyəti müzakirə edib

    İKT
    17:40

    Meksika Azərbaycana hərbi attaşe təyin edib

    Xarici siyasət
    17:38

    Fransa təmsilçisi baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    17:33
    Foto

    Media nümayəndələri Xəzər Tibb Mərkəzi ilə tanış olublar

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti