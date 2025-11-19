Fransa Superkubokunun keçiriləcəyi ölkə açıqlanıb
Futbol
- 19 noyabr, 2025
- 17:17
PSJ və "Marsel" komandaları arasında keçiriləcək Fransa Superkuboku uğrunda oyunun tarixi və məkanı açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransa Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.
Matç 2026-cı il yanvarın 8-də Küveytin paytaxtı Küveytdəki Caber Əl-Əhməd stadionunda baş tutacaq.
Qeyd edək ki, Fransa Superkuboku uğrunda qarşılaşma 2009-cu ildən ölkə xaricində təşkil olunur. Görüş daha əvvəl Qətər, İsrail, Çin, Mərakeş, ABŞ, Tunis və Kanadada keçirilib.
