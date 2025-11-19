İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Fransa Superkubokunun keçiriləcəyi ölkə açıqlanıb

    Futbol
    • 19 noyabr, 2025
    • 17:17
    Fransa Superkubokunun keçiriləcəyi ölkə açıqlanıb

    PSJ və "Marsel" komandaları arasında keçiriləcək Fransa Superkuboku uğrunda oyunun tarixi və məkanı açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransa Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.

    Matç 2026-cı il yanvarın 8-də Küveytin paytaxtı Küveytdəki Caber Əl-Əhməd stadionunda baş tutacaq.

    Qeyd edək ki, Fransa Superkuboku uğrunda qarşılaşma 2009-cu ildən ölkə xaricində təşkil olunur. Görüş daha əvvəl Qətər, İsrail, Çin, Mərakeş, ABŞ, Tunis və Kanadada keçirilib.

    Fransa Superkuboku Küveyt PSJ "Marsel" klubu

    Son xəbərlər

    18:23

    İslamiada: Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi finala yüksəlib

    Komanda
    18:16

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında III turun bir oyunu keçirilib

    Komanda
    18:15
    Foto

    Şəhər şosesində xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilir

    İnfrastruktur
    18:14
    Foto

    Azərbaycan və Türkiyə nümayəndələri hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Hərbi
    18:04

    FIFA Malayziya Futbol Assosiasiyası ilə bağlı araşdırmalara başlayacaq

    Futbol
    18:03

    ABŞ Rusiyanın 5 fiziki və 7 hüquqi şəxsinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    17:53

    KİV: ABŞ və Rusiya tezliklə Ukrayna ilə bağlı çərçivə sazişini razılaşdıra bilər

    Digər ölkələr
    17:53

    Xorvatiya Azərbaycandan neft idxalını 14 %-ə yaxın azaldıb

    Energetika
    17:52

    Ankarada Ərdoğanla Zelenskinin görüşü başlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti