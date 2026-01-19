İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi 20 Yanvar - Ümumxalq Hüzn Günü
    Fransa Futbol Federasiyası Zinəddin Zidanla rəsmi danışıqlara başlayıb

    Futbol
    • 19 yanvar, 2026
    • 11:57
    Fransa Futbol Federasiyası Zinəddin Zidanla rəsmi danışıqlara başlayıb
    Fransa Futbol Federasiyası (FFF) DÇ-2026-dan sonra Zinəddin Zidanın milli komandanın baş məşqçi postuna təyin olunması üçün addımlar atıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin nüfuzlu "Lequipe" nəşri məlumat yayıb.

    FFF artıq 53 yaşlı mütəxəssislə rəsmi danışıqlara start verib. Daha əvvəl hazırkı baş məşqçi Didye Deşamın DÇ-2026-dan sonra postundan ayrılacağı açıqlanıb.

    Zidanın İspaniyanın "Real" klubuna mümkün qayıdışı ilə bağlı vaxtaşırı şayiələr yayılsa da, mövcud vəziyyət onun karyerası üçün fərqli istiqamətə işarə edir.

    Qeyd edək ki, Zinəddin Zidan 2016-2018 və 2019-2021-ci illər aralığında "Real"da işləyib. Madrid təmsilçisi onun rəhbərliyi altında iki dəfə La Liqanı, üç dəfə UEFA Çempionlar Liqasını qazanıb.

