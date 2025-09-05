"Flamenqo"nun futbolçusu Bruno Enrike 12 oyunluq diskvalifikasiya edilib

İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis
    Futbol
    • 05 sentyabr, 2025
    • 11:26
    Flamenqonun futbolçusu Bruno Enrike 12 oyunluq diskvalifikasiya edilib

    Braziliyanın "Flamenqo" klubunun hücumçusu Bruno Enrike 12 oyunluq diskvalifikasiya edilib.

    "Report" AFP-yə istinadən xəbər verir ki, futbolçu qohumlarının etdiyi mərc naminə bilərəkdən sarı vərəqə almaqda günahlandırılıb.

    Braziliya İdman Məhkəməsi 34 yaşlı futbolçunu təkcə diskvalifikasiya deyil, həm də idman etikasını pozduğu üçün 11 min ABŞ dolları məbləğində cərimələyib.

    Söhbət 2023-cü ilin noyabrında "Santos"a qarşı keçirilən matçdakı (1:2) epizoddan gedir. Enrike qayda pozuntusuna görə sarı vərəqə alıb. Daha sonra hakimi təhqir etdiyinə görə ikinci sarı vərəqə ilə meydandan qovulub.

    Futbolçuya idman saxtakarlığı ittihamı ilə cinayət işi açılacağı və onu iki ildən altı ilədək azadlıqdan məhrumetmə cəzası gözlədiyi də bildirilib.

    "Flamenqo" klubu Braziliya A Seriyası Futbol

