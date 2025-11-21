FIFA Türkiyə klubunun daha 6 xalını silib
Futbol
- 21 noyabr, 2025
- 18:14
FIFA Türkiyə I Liqa təmsilçisi "Adana Dəmirspor"un daha 6 xalını silib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə qərar qurumun İntizam Komitəsinin iclasında qəbul edilib.
Beləliklə, komanda hazırda -23 xalla turnir cədvəlinin sonuncu - 20-ci pilləsində qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, "Adana Dəmirspor"un ötən mövsüm Superliqada çıxış edərkən də bir neçə dəfə xalları silinmişdi.
