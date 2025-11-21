İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    FIFA Türkiyə klubunun daha 6 xalını silib

    Futbol
    • 21 noyabr, 2025
    • 18:14
    FIFA Türkiyə I Liqa təmsilçisi "Adana Dəmirspor"un daha 6 xalını silib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qərar qurumun İntizam Komitəsinin iclasında qəbul edilib.

    Beləliklə, komanda hazırda -23 xalla turnir cədvəlinin sonuncu - 20-ci pilləsində qərarlaşıb.

    Qeyd edək ki, "Adana Dəmirspor"un ötən mövsüm Superliqada çıxış edərkən də bir neçə dəfə xalları silinmişdi.

    Türkiyə Futbol FIFA Adana Demirspor

