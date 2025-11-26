İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    FIFA prezidenti Livan vətəndaşlığını aldığını açıqlayıb

    Futbol
    • 26 noyabr, 2025
    • 09:53
    FIFA prezidenti Livan vətəndaşlığını aldığını açıqlayıb

    FIFA prezidenti Canni İnfantino Livan vətəndaşlığını aldığını açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, ali futbol qurumunun rəhbəri bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

    O, livanlı olduğu üçün qürur duyduğunu bildirib. Funksioner sözügedən ölkənin prezidenti Jozef Aunla Beyrutda görüşdüyünü və vətəndaşlığı aldığını vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, Canni İnfantino İsveçrə və İtaliyta vətəndaşlığına da malikdir. O, Livanda anadan olan Line Al-Aşkarla evlidir.

