FIFA prezidenti Livan vətəndaşlığını aldığını açıqlayıb
Futbol
- 26 noyabr, 2025
- 09:53
FIFA prezidenti Canni İnfantino Livan vətəndaşlığını aldığını açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, ali futbol qurumunun rəhbəri bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
O, livanlı olduğu üçün qürur duyduğunu bildirib. Funksioner sözügedən ölkənin prezidenti Jozef Aunla Beyrutda görüşdüyünü və vətəndaşlığı aldığını vurğulayıb.
Qeyd edək ki, Canni İnfantino İsveçrə və İtaliyta vətəndaşlığına da malikdir. O, Livanda anadan olan Line Al-Aşkarla evlidir.
