FIFA prezidenti: "DÇ-2026-nı stadionlarda 7 milyon, televiziya qarşısında 6 milyard insan izləyəcək"
Futbol
- 20 noyabr, 2025
- 17:30
2026-cı ildə keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatının oyunlarını stadionlarda 7 milyon tamaşaçı, televiziya qarşısında isə 6 milyard insan izləyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə FIFA prezidenti Canni İnfantino DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə püşkatma mərasimində deyib.
Qurumun rəhbəri növbəti mundialın tarixin ən yaxşısı olacağını söyləyib.
Qeyd edək ki, 2026-cı il iyunun 11-dən iyulun 19-dək ABŞ, Meksika və Kanadada keçiriləcək dünya çempionatına ümumilikdə 48 komanda qatılacaq.
Son xəbərlər
18:42
Zelenski Pentaqon nümayəndələri ilə görüşübDigər ölkələr
18:32
Ermənistan parlamenti Aİ-nin böhranların idarə edilməsi üzrə əməliyyatlarında iştirakı müzakirə edəcəkRegion
18:28
"Kəpəz" ev oyunlarını Yevlax şəhər stadionunda keçirəcəkFutbol
18:22
Azərbaycan Portuqaliyaya ixrac etdiyi neftin həcmini açıqlayıbEnergetika
18:19
Azərbaycanda dövlət hesabına verilmiş ipoteka kreditlərinin məbləği açıqlanıbMaliyyə
18:09
Sabah Bakıda D-8 Media Forumu keçiriləcəkMedia
18:05
Foto
Azərbaycan Ağırlıqqaldırma Federasiyasında 2024-cü ilin yekunlarına dair yığıncaq keçirilibFərdi
17:40
Sabah Bakıda Ermənistandan olan ekspertlərin iştirakı ilə dəyirmi masa keçiriləcəkXarici siyasət
17:37
Foto