İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    FIFA prezidenti: "DÇ-2026-nı stadionlarda 7 milyon, televiziya qarşısında 6 milyard insan izləyəcək"

    Futbol
    • 20 noyabr, 2025
    • 17:30
    FIFA prezidenti: DÇ-2026-nı stadionlarda 7 milyon, televiziya qarşısında 6 milyard insan izləyəcək
    Canni İnfantino

    2026-cı ildə keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatının oyunlarını stadionlarda 7 milyon tamaşaçı, televiziya qarşısında isə 6 milyard insan izləyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə FIFA prezidenti Canni İnfantino DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə püşkatma mərasimində deyib.

    Qurumun rəhbəri növbəti mundialın tarixin ən yaxşısı olacağını söyləyib.

    Qeyd edək ki, 2026-cı il iyunun 11-dən iyulun 19-dək ABŞ, Meksika və Kanadada keçiriləcək dünya çempionatına ümumilikdə 48 komanda qatılacaq.

    FIFA prezidenti Canni İnfantino DÇ-2026

    Son xəbərlər

    18:42

    Zelenski Pentaqon nümayəndələri ilə görüşüb

    Digər ölkələr
    18:32

    Ermənistan parlamenti Aİ-nin böhranların idarə edilməsi üzrə əməliyyatlarında iştirakı müzakirə edəcək

    Region
    18:28

    "Kəpəz" ev oyunlarını Yevlax şəhər stadionunda keçirəcək

    Futbol
    18:22

    Azərbaycan Portuqaliyaya ixrac etdiyi neftin həcmini açıqlayıb

    Energetika
    18:19

    Azərbaycanda dövlət hesabına verilmiş ipoteka kreditlərinin məbləği açıqlanıb

    Maliyyə
    18:09

    Sabah Bakıda D-8 Media Forumu keçiriləcək

    Media
    18:05
    Foto

    Azərbaycan Ağırlıqqaldırma Federasiyasında 2024-cü ilin yekunlarına dair yığıncaq keçirilib

    Fərdi
    17:40

    Sabah Bakıda Ermənistandan olan ekspertlərin iştirakı ilə dəyirmi masa keçiriləcək

    Xarici siyasət
    17:37
    Foto

    "Euronews Academy" çərçivəsində keçirilən "Rəqəmsal Jurnalistika" təlim proqramı yekunlaşıb

    Media
    Bütün Xəbər Lenti