FIFA Malayziya Futbol Assosiasiyası ilə bağlı araşdırmalara başlayacaq
Futbol
- 19 noyabr, 2025
- 18:04
FIFA Malayziya Futbol Assosiasiyası ilə bağlı araşdırmalara başlayacaq.
"Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, buna səbəb Malayziya millisinin 7 futbolçusunun sənədlərinin saxta olması ilə bağlı iddialardır.
İddialara görə, 2027-ci ildə keçiriləcək Asiya Kubokunun seçmə mərhələsində Vyetnama qarşı oyunda Malayziya millisinin bəzi futbolçuları meydana çıxmaq üçün saxta sənədlərdən istifadə ediblər.
Bundan sonra futbolçular futboldan 12 aylıq zaqlaşdırılıblar. 7 oyunçunun hər birinin iştirak etdiyi matçda Malayziya millisi Vyetnamı 4:0 hesabı ilə məğlub edib.
Son xəbərlər
18:23
İslamiada: Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi finala yüksəlibKomanda
18:16
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında III turun bir oyunu keçirilibKomanda
18:15
Foto
Şəhər şosesində xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilirİnfrastruktur
18:14
Foto
Azərbaycan və Türkiyə nümayəndələri hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblərHərbi
18:04
FIFA Malayziya Futbol Assosiasiyası ilə bağlı araşdırmalara başlayacaqFutbol
18:03
ABŞ Rusiyanın 5 fiziki və 7 hüquqi şəxsinə qarşı sanksiyalar tətbiq edibDigər ölkələr
17:53
KİV: ABŞ və Rusiya tezliklə Ukrayna ilə bağlı çərçivə sazişini razılaşdıra bilərDigər ölkələr
17:53
Xorvatiya Azərbaycandan neft idxalını 14 %-ə yaxın azaldıbEnergetika
17:52