    Futbol
    • 19 noyabr, 2025
    • 18:04
    FIFA Malayziya Futbol Assosiasiyası ilə bağlı araşdırmalara başlayacaq.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, buna səbəb Malayziya millisinin 7 futbolçusunun sənədlərinin saxta olması ilə bağlı iddialardır.

    İddialara görə, 2027-ci ildə keçiriləcək Asiya Kubokunun seçmə mərhələsində Vyetnama qarşı oyunda Malayziya millisinin bəzi futbolçuları meydana çıxmaq üçün saxta sənədlərdən istifadə ediblər.

    Bundan sonra futbolçular futboldan 12 aylıq zaqlaşdırılıblar. 7 oyunçunun hər birinin iştirak etdiyi matçda Malayziya millisi Vyetnamı 4:0 hesabı ilə məğlub edib.

