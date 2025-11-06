İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı

    FIFA lisenziyalı agent və skautlar "Sumqayıt" klubunun qonağı olublar

    Futbol
    • 06 noyabr, 2025
    • 12:19
    FIFA lisenziyalı agent və skautlar Sumqayıt klubunun qonağı olublar

    FIFA lisenziyalı xarici agent və skautlar "Sumqayıt" Futbol Klubunun bazasında qonaq olublar.

    Bu barədə "Report"a "gənclik şəhəri" təmsilçisi məlumat verib.

    Klub rəsmiləri tərəfindən komandanın strategiyası barədə qonaqlara bir sıra məlumatlar verilib.

    Daha sonra isə onlar "gənclik şəhəri" təmsilçisinin ev oyunlarını keçirdiyi Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu və "SOCAR Polymer" təlim-məşq mərkəzi ilə tanış olublar.

    Sumqayıt futbol klubu FIFA lisenziyalı xarici agent qonaq

    Son xəbərlər

    13:33

    Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 10 ayda 26 milyon manat ƏDV geri qaytarılıb

    Maliyyə
    13:31

    Pakistanın Aİ-dəki səfiri: Zəfər Gününü Azərbaycanla birlikdə qeyd edirik - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    13:30

    Azərbaycanda 10 ayda vətəndaşlara geri qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

    Maliyyə
    13:28

    Azərbaycan və İtaliya bank sektorunda risk əsaslı nəzarət strategiyası hazırlanmasını müzakirə edib

    Maliyyə
    13:26

    Türkiyə Bakıda Zəfər paradında şəxsi heyət və 6 ədəd F-16 ilə təmsil olunacaq

    Xarici siyasət
    13:26

    Orxan Nəzərli: "Əmək bazarına yeni daxil olan gənclərə vergi güzəştləri ola bilər"

    Biznes
    13:22

    Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri özünə daha bir müşavir təyin edib

    İnfrastruktur
    13:17

    Bu il Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin əsaslı xərcləri 61 %-dən çox artıb

    Energetika
    13:13

    Azərbaycan klubunun ABŞ-dən olan basketbolçusu: "Avropa Kubokundakı qələbə çox vacib idi"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti