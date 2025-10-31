İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    FIFA İntizam Komitəsi İsveç Futbol Assosiasiyasını cərimələyib

    Futbol
    • 31 oktyabr, 2025
    • 19:36
    FIFA İntizam Komitəsi İsveç Futbol Assosiasiyasını 60 min kron (6,350 ABŞ dolları) məbləğində cərimələyib.

    "Report" xəbər verir ki, buna, millinin azarkeşlərinin uyğunsuz davranışları səbəb olub.

    Belə ki, DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində keçirilən İsveç - İsveçrə matçında yerli azarkeşlər rəqib komandanın himni səsləndirilərkən tribunadan fit səsləri ucaldıblar.

    Football Assosiasiyasının baş direktoru Tobias Tibelli deyib: "Əlbəttə ki, azarkeşlərimizin milli komandalarımıza ardıcıl göstərdiyi möhtəşəm dəstəyə görə çox sevinirik və yüksək qiymətləndiririk. Eyni zamanda, rəqiblərimizə həmişə hörmətlə yanaşmağın vacibliyini vurğulamaq istərdik və buna görə də İsveçrə himninin səsləndirilməsi zamanı baş verən səs-küydən təəssüflənirik".

    Qeyd olunur ki, assosiasiya FIFA-nın qərarını qəbul edib və apellyasiya şikayəti verməyəcək.

