    Futbol
    • 05 sentyabr, 2025
    • 20:35
    Fernandu Santuş milli üzvünün adını protokoldan çıxarıb

    DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində bu gün İslandiya ilə üz-üzə gələcək Azərbaycan yığmasının futbolçusu Şahin Şahniyarovun adı rəsmi protokoldan çıxarılıb.

    "Report"un Reykyavik şəhərinə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, baş məşqçi Fernandu Santuşun qərarı ilə yarımmüdafiəçi "23"lükdən kənarda qalıb.

    Lakin o, yığma ilə birlikdə İslandiyaya yollanıb.

    Qeyd edək ki, bu gün reallaşacaq İslandiya - Azərbaycan görüşü Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayacaq.

    Futbol DÇ-2026 İslandiya - Azərbaycan görüşü

