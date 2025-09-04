İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan

    Fernandu Santuş: "Azərbaycan millisi qələbə qazanaraq xalqa sevinc bəxş etmək istəyir"

    Futbol
    • 04 sentyabr, 2025
    • 22:00
    Fernandu Santuş: Azərbaycan millisi qələbə qazanaraq xalqa sevinc bəxş etmək istəyir

    Yığma qələbə qazanaraq Azərbaycan xalqına sevinc bəxş etmək istəyir.

    "Report"un Reykyavikə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, bunu futbol üzrə Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Fernandu Santuş mətbuat konfransında deyib. 

    Mütəxəssis İslandiya yığmasına qarşı keçirəcəkləri DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin oyunu ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Normalda bütün oyunlar çətin keçir. Çalışacağıq ki, səfərdən yaxşı nəticə ilə qayıdaq. Rəqibi yaxşı təhlil etmişik. İslandiyanın heyətində yüksək səviyyəli futbolçular var. Onlar topu özlərində saxlamağı sevirlər. Futbolçularıma İslandiya millisi ilə bağlı lazımı məlumatları vermişəm. Ev sahibi komanda kimi biz də qələbə qazanmağa çalışacağıq".

    O, futbolçuların matç gününə qədər tam hazır olacaqlarını söyləyib:

    "Reykyavikdə hava şəraitinin soyuq olması səbəbindən səfərə 3-4 gün əvvəl gəlməyi planlaşdırdıq. Gəldiyimiz günün səhəri futbolçular üçün çətin oldu. Lakin yavaş-yavaş artıq onlar İslandiyaya alışıblar və düşünürəm ki, oyuna qədər tam hazır olacaqlar. Futbolçularımız ilk qarşılaşmadan qələbə ilə ayrılmaq istəyirlər".

    Qeyd edək ki, sentyabrın 5-də reallaşacaq İslandiya - Azərbaycan görüşü Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayacaq.

    Fernandu Santuş Futbol DÇ-2026 İslandiya

    Son xəbərlər

    22:49

    Zelenski: Biz ABŞ-yə Ukrayna səmasını qorumaq üçün xüsusi format təklif etdik

    Digər ölkələr
    22:44

    ABŞ Ekvadorda qoşun yerləşdirməyi nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    22:39
    Foto

    Azərbaycan millisi İslandiya ilə oyunöncəsi son məşqinə çıxıb

    Futbol
    22:37

    OPEC+ neft hasilatının 2 faiz azaldılması ilə bağlı razılaşmanı üstələyib

    Energetika
    22:31

    Braziliyalı qapıçı sinəsi ilə penaltini qaytarandan sonra ölüb

    Futbol
    22:28

    Azərbaycan millisinin futbolçusu: "İslandiyadan əliboş qayıtmaq istəmirik"

    Futbol
    22:27

    Bakının dörd rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    22:13

    NATO-nun 10-dan çox ölkəsi Baltikyanı ölkələrdə təlimlər keçirir

    Digər ölkələr
    22:06

    Almaniya təhlükəsizlik zəmanətləri çərçivəsində Ukraynaya yardımı genişləndirməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti