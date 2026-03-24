    Fernando Muslera yenidən Uruqvay millisinə qayıdıb

    Futbol
    • 24 mart, 2026
    • 13:01
    Fernando Muslera yenidən Uruqvay millisinə qayıdıb

    Türkiyənin "Qalatasaray" klubunun sabiq qapıçısı Fernando Muslera yenidən Uruqvay millisinə qayıdıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Uruqvay Futbol Federasiyası məlumat yayıb.

    Hazırda karyerasını Argentinanın "Estudiantes" klubunda davam etdirən 39 yaşlı qapıçı 2024-cü ildə yığma karyerasını bitirmişdi.

    Qeyd edək ki, 2009-cu ildə millidə debüt edən Muslera komandada 133 matça çıxıb. 4 dəfə dünya çempionatı (2010, 2014, 2018, 2022) iştirakçısı olmuş qolkiper 2011-ci ildə Amerika Kubokunun (Copa América) qalibi olub.

    Fernando Muslera Uruqvay millisi Qalatasaray FK

