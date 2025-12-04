Emre Belözoğlu Türkiyə klubunun baş məşqçisi təyin olunub
Futbol
- 04 dekabr, 2025
- 20:02
Türkiyənin "Kasımpaşa" komandası yeni baş məşqçisini açıqlayıb.
"Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Superliqa təmsilçisi yerli mütəxəssis Emre Belözoğlu ilə anlaşıb.
O, bu postda gürcüstanlı Şota Arveladzeni əvəzləyib.
Qeyd edək ki, Emre Belözoğlu son olaraq ölkəsində "Antalyaspor"u çalışdırıb. "Kasımpaşa" Superliqada 14 turdan sonra 13 xalla 14-cü pillədə qərarlaşıb.
