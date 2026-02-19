Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIV tura start verilib
Komanda
- 19 fevral, 2026
- 20:24
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIV tura start verilib.
"Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə iki görüş keçirilib.
Günün ilk matçında "DH Volley" kollektivi "Gənclər" komandasını 3:0 (25:10, 25:11, 25:10) hesabı ilə üstələyib. Ardınca isə "Abşeron" "Azərreyl"dən güclü olub - 3:2 (19:25, 22:25, 25:11, 25:23, 16:14).
Hər iki oyun Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında təşkil olunub.
