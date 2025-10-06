Emin Mahmudov 200-cü dəfə "Neftçi"ni komandanın kapitanı kimi oyuna çıxarıb
Futbol
- 06 oktyabr, 2025
- 10:19
Misli Premyer Liqasının VII turu "Neftçi"nin futbolçusu Emin Mahmudov üçün əlamətdar olub.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, o, 200-cü dəfə oyuna "ağ-qaralar"ın kapitanı kimi çıxıb.
Yarımmüdafiəçinin yubileyində komandası "Zirə" ilə məhsuldar heç-heçə edib – 2:2.
Mahmudov ilk dəfə 2017/2018 mövsümündə "Neftçi"nin kapitanı kimi meydana çıxıb. O, Premyer Liqada 161, ölkə kubokunda 15, avrokuboklarda 24 görüşə sarğı ilə başlayıb.
Qeyd edək ki, Mahmudov "ağ-qaralar"ın heyətində ümumilikdə 262 oyun keçirib.
