İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Emin Mahmudov 200-cü dəfə "Neftçi"ni komandanın kapitanı kimi oyuna çıxarıb

    Futbol
    • 06 oktyabr, 2025
    • 10:19
    Emin Mahmudov 200-cü dəfə Neftçini komandanın kapitanı kimi oyuna çıxarıb

    Misli Premyer Liqasının VII turu "Neftçi"nin futbolçusu Emin Mahmudov üçün əlamətdar olub.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, o, 200-cü dəfə oyuna "ağ-qaralar"ın kapitanı kimi çıxıb.

    Yarımmüdafiəçinin yubileyində komandası "Zirə" ilə məhsuldar heç-heçə edib – 2:2.

    Mahmudov ilk dəfə 2017/2018 mövsümündə "Neftçi"nin kapitanı kimi meydana çıxıb. O, Premyer Liqada 161, ölkə kubokunda 15, avrokuboklarda 24 görüşə sarğı ilə başlayıb.

    Qeyd edək ki, Mahmudov "ağ-qaralar"ın heyətində ümumilikdə 262 oyun keçirib.

    Neftçi klubu emin mahmudov kapitan

    Son xəbərlər

    11:36
    Foto
    Video

    Sumqayıtda Qurd Dərəsində artilleriya mərmisi aşkarlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    11:33

    Estoniyanın XİN rəhbəri Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    11:32

    Politoloq: TDT sammitində regional təhlükəsizlik məsələləri diqqət mərkəzində olacaq

    Xarici siyasət
    11:28

    Qubada saxlanılan şəxslərdən 8 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    11:28

    "Neftçi"nin məşqçisi: "Avropa Kubokundakı oyunlarımız gərgin və maraqlı keçəcək"

    Komanda
    11:25
    Foto

    Allahşükür Paşazadə minatəmizləmə əməliyyatlarına dəstəyinə görə Stirlinq Fonduna təşəkkür edib

    Din
    11:22
    Foto

    "Nar"ın dəstəyi ilə inklüzivliyi təşviq edən "Bütün Vücudlar Danışır" layihəsinin hesabat tədbiri baş tutdu

    İKT
    11:22

    DSX-nin zabitinə hücum etməkdə təqsirləndirilən idmançılar azadlığa buraxılıb

    Hadisə
    11:22

    Premyer Liqanın VII turu "Şamaxı" klubu üçün əlamətdar olub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti