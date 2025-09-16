Emin İmaməliyev: "Qarabağ" Portuqaliyadan 1 xalla qayıda bilər"
- 16 sentyabr, 2025
- 14:46
"Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində bu gün səfərdə qarşılaşacağı "Benfika" ilə matçda 1 xal qazana bilər.
Bunu "Report"a açıqlamasında Ağdam təmsilçisinin sabiq futbolçusu Emin İmaməliyev deyib.
Mütəxəssis komandaya inandığını vurğulayıb:
"Öncə "Qarabağ"a uğurlar arzulayıram. Azərbaycan futbolunu təmsil edən komandanın ikinci dəfə əsas mərhələdə oynaması həqiqətən xoş hadisədir. "Benfika"ya gəlincə, yaxşı, ciddi rəqibdir. Buna baxmayaraq, "Qarabağ"a güvənirik. Ürəkdən inanıram ki, komanda "Benfika"ya başağrı ola və Portuqaliyadan 1 xalla qayıda bilər".
O, heyətdə böyük çatışmazlıqlar görmədiyini söyləyib:
"Yeni transferlər var. Düşünürəm ki, komandada oynamaq üçün həmişə uyğun futbolçular seçilir. Bu da uyğunlaşma baxımından çətinliklər yaratmır. Düzdür, zaman da lazım olur, buna baxmayaraq, legionerlər qısa müddətdə uyğunlaşa bilirlər. Fikrimcə, budəfəki legionerlər də uyğunlaşıblar. Kənardan baxanda heç bir böyük çatışmazlıq görünmür. Bəzən hücumçu problemini qabardırlar. Hazırda Nəriman Axundzadə də zədəlidir. Nərimanla Musanın elə oyunları olub ki, özləri fərqlənməsələr belə, komanda yoldaşlarına qol vurmaq üçün şərait yaradıblar. Saədəcə, öz uşaqlarımıza inanmalıyıq. "Qarabağ"ın layiqli mübarizə aparacağını gözləyirəm".
E.İmaməliyev "Qarabağ"ın bu mövsüm UEFA Çempionlar Liqasında ən azı 10 xal qazanacağını gözləyir:
"Qarabağ"ın bu mövsüm turnirdə ən azı 10 xal toplayacağını düşünürəm. Baxmayaraq ki, rəqiblər çətindir. Amma futbolda hər şey mümkündür. "Qarabağ"ın təcrübəsi var, bundan da çətin rəqiblərlə qarşılaşıb. "Çelsi", "Tottenhem" kimi komandalara qarşı layiqli mübarizə göstərib".
Qeyd edək ki, bu gün Lissabondakı "Eştadiu da Luş" stadionunda təşkil edəcək "Benfika" - "Qarabağ" oyunu Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək.