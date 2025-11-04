Elvin Cəfərquliyev: "Qarabağ" Çempionlar Liqasındakı növbəti oyunun mahiyyətini bilir"
Futbol
- 04 noyabr, 2025
- 17:07
"Qarabağ" Çempionlar Liqasındakı növbəti oyunun mahiyyətini bilir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Qarabağ"ın futbolçusu Elvin Cəfərquliyev mətbuat konfransında açıqlama verib.
Cinah müdafiəçisi Bakıda İngiltərənin "Çelsi" klubuna qarşı keçirəcəkləri UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin IV turunun oyunundan əvvəl fikirlərini bölüşüb:
"Rahat oynamalıyıq. Rəqibi təhlil etmişik. Mənfi və müsbət cəhətlərini bilirik. Güclü futbolçuları var. Amma biz oyuna tam hazırıq. Matçın mahiyyətini bilirik".
Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Çelsi" oyunu noyabrın 5-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 21:45-də start götürəcək.
Son xəbərlər
17:21
Ermənistan Qazaxıstan və Rusiyadan dəmir yolu ilə buğda idxalına başlaya bilərRegion
17:19
İlham Əliyevin çıxışı texnoloji inkişaf strategiyasının əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirən proqram sənədidir - RƏYDaxili siyasət
17:18
Foto
Cüdo üzrə böyüklər arasında Abşeron-Xızı regionu çempionatı keçirilibFərdi
17:16
ƏMDX-nın elektron xidmətlərindən istifadə müvəqqəti dayandırılacaqİnfrastruktur
17:14
"Qaçqınkom" sədri vətəndaş qəbulu keçiribDaxili siyasət
17:12
Səudiyyə Ərəbistanının Kralı və Baş naziri Azərbaycan Prezidentini təbrik ediblərXarici siyasət
17:07
Elvin Cəfərquliyev: "Qarabağ" Çempionlar Liqasındakı növbəti oyunun mahiyyətini bilir"Futbol
17:05
Qurban Qurbanov: "Qarabağ" "Çelsi" ilə matçda mübariz oyun göstərmək istəyir"Futbol
17:02