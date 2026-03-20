İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Elşən Abdullayev: "Vurduğum zərbənin gözəl qola çevriləcəyini gözləmirdim"

    Futbol
    • 20 mart, 2026
    • 13:30
    Elşən Abdullayev: Vurduğum zərbənin gözəl qola çevriləcəyini gözləmirdim

    I Liqada çıxış edən "Baku Sportinq"in futbolçusu Elşən Abdullayev "Cəbrayıl" komandasına vurduğu cərimə zərbəsinin gözəl qolla nəticələnəcəyini gözləməyib.

    Bunu "Report"a açıqlamasında yarımmüdafiəçinin özü bildirib.

    "Ayın qolu" layihəsinin qalibi olan futbolçu təəssuratlarını bölüşüb:

    "Son vaxtlar komandada cərimə zərbələrini baş məşqçi mənə həvalə edirdi. "Cəbrayıl"la oyunda vurduğum zərbənin bu qədər gözəl qola çevriləcəyini gözləmirdim. Baxmayaraq ki, matçda qol vuracağımı hiss edirdim. Hətta, o cərimə zərbəsindən bir qədər əvvəl eynisini vurmuşdum. Sadəcə həmin top dirəkdən geri döndü. Şadam ki, vurduğum qol fevral ayının ən yaxşısı seçildi. Karyeramda başqa mükafatlar qazanmışam. Vurulan ən gözəl qola görə ilk mükafatımı aldım. Peşəkar Futbol Liqasına bu layihəyə görə öz təşəkkürümü bildirirəm".

    Qeyd edək ki, Elşən Abdullayevə mükafatı XIX turun "Baku Sportinq" – "Mingəçevir" qarşılaşmasından əvvəl Peşəkar Futbol Liqasının Yarışların təşkili və qeydiyyatı şöbəsinin rəisi Elçin Mehtiyev təqdim edib.

    Elşən Abdullayev Baku Sportinq FK Ayın qolu layihəsi

    Son xəbərlər

    13:59

    Şuşada Novruz şənlikləri təşkil edilib

    Sosial müdafiə
    13:58

    ABŞ və İsrail Bəndər Lingə limanına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    13:53

    Əhməd əş-Şəraa: Suriya regional münaqişəyə cəlb olunmaqdan qaçmağa çalışır

    Digər ölkələr
    13:44

    Azərbaycan ötən ay əhəng daşı istehsalını 2 dəfədən çox artırıb

    Sənaye
    13:38

    Azərbaycan millisinin "FIFA Series – 2026" turniri üçün heyəti açıqlanıb

    Futbol
    13:30

    Elşən Abdullayev: "Vurduğum zərbənin gözəl qola çevriləcəyini gözləmirdim"

    Futbol
    13:29

    İran Böyük Britaniyanı Yaxın Şərqdəki münaqişəyə qərəzli yanaşmada ittiham edib

    Digər ölkələr
    13:25

    Azərbaycan XİN Müstəqillik Günü münasibətilə Tunisi təbrik edib

    Xarici siyasət
    13:18

    Ötən gün qanunsuz saxlanılan 15 avtomat, 22 tüfəng aşkarlanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti