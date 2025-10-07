İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Futbol
    • 07 oktyabr, 2025
    • 12:28
    Elmar Baxşıyev: Komanda Naxçıvana qayıtsa, daha yaxşı nəticələr göstərə bilər

    Komanda Naxçıvana qayıtsa, daha yaxşı nəticələr göstərə bilər.

    Bunu "Report"un yerli bürosuna açıqlamasında "Araz-Naxçıvan" komandasının baş məşqçisi Elmar Baxşıyev deyib.

    Onun sözlərinə görə, komandanın üzvləri Naxçıvana səfər etməyi səbirsizliklə gözləyib:

    "Yeni futbolçuların Naxçıvan haqqında məlumatı az idi. İndi bu yerləri öz gözləri ilə görmələri müsbət haldır. Komanda olaraq bizim üçün bütün lazımi şərait yaradılıb. Fikrimcə, komanda Naxçıvana qayıtsa, daha yaxşı nəticələr göstərə bilər.

    Komanda doğma azarkeşlər önündə daha rəngarəng və motivasiyalı oynamaq qabiliyyətindədir. Bunu UEFA Konfrans Liqasında da müşahidə etdik. Futbolçular öz oyunları ilə yerli futbol azarkeşlərini hər zaman sevindirmək istəyirlər".

    Qeyd edək ki, Misli Premyer Liqasında ev oyunlarını Bakıda keçirən "Araz-Naxçıvan" Peşəkar Futbol Klubunun heyəti Naxçıvana səfər edib.

