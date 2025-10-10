İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Futbol
    • 10 oktyabr, 2025
    • 19:53
    DÇ-2026: İtaliya - İsrail matçı öncəsi təhlükəsizlik tədbirləri gücləndiriləcək

    DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək İtaliya - İsrail matçı öncəsi Udine şəhərində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndiriləcək.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, şəhərdə şüşə butulka və metal qutuların satışı qadağan olunacaq.

    Metal detektorlar partlayıcı maddələrin aşkarlanması üçün təkcə stadionun girişində deyil, həm də kənar yerlərdə də quraşdırılacaq.

    O da bildirilir ki, İsrail millisi sabah Norveçlə Osloda keçiriləcək oyundan dərhal sonra naməlum istiqamətə uçacaq. İsrail yığmasının İtaliyaya uçuş məlumatları hazırda gizli saxlanılır.

    Qeyd edək ki, İtaliya - İsrail matçı oktyabrın 14-də keçiriləcək.

