DÇ-2026: İtaliya - İsrail matçı öncəsi təhlükəsizlik tədbirləri gücləndiriləcək
Futbol
- 10 oktyabr, 2025
- 19:53
DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək İtaliya - İsrail matçı öncəsi Udine şəhərində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndiriləcək.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, şəhərdə şüşə butulka və metal qutuların satışı qadağan olunacaq.
Metal detektorlar partlayıcı maddələrin aşkarlanması üçün təkcə stadionun girişində deyil, həm də kənar yerlərdə də quraşdırılacaq.
O da bildirilir ki, İsrail millisi sabah Norveçlə Osloda keçiriləcək oyundan dərhal sonra naməlum istiqamətə uçacaq. İsrail yığmasının İtaliyaya uçuş məlumatları hazırda gizli saxlanılır.
Qeyd edək ki, İtaliya - İsrail matçı oktyabrın 14-də keçiriləcək.
