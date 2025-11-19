DÇ-2026: Emin Mahmudov seçmə mərhələdə bir göstəriciyə görə liderlər sırasındadır
Futbol
- 19 noyabr, 2025
- 10:32
Azərbaycan millisinin futbolçusu Emin Mahmudov DÇ-2026-nın başa çatan seçmə mərhələsində bir göstəriciyə görə liderlər sırasında qərarlaşıb.
"Report"un məlumatına görə, 33 yaşlı yarımmüdafiəçi rəqibin hücumları zamanı topa müdaxilədə ilk "3-lük"də qərarlaşıb.
Mahmudov meydana çıxdığı 6 oyunda 21 dəfə bunu bacarıb. Qazaxıstanlı İslam Çesnokov və maltalı Aleksander Satariano da topa eyni sayda müdaxilə edib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində D qrupunu 1 xalla sonuncu - dördüncü pillədə başa vurub.
