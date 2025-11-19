İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Futbol
    • 19 noyabr, 2025
    • 10:32
    DÇ-2026: Emin Mahmudov seçmə mərhələdə bir göstəriciyə görə liderlər sırasındadır

    Azərbaycan millisinin futbolçusu Emin Mahmudov DÇ-2026-nın başa çatan seçmə mərhələsində bir göstəriciyə görə liderlər sırasında qərarlaşıb.

    "Report"un məlumatına görə, 33 yaşlı yarımmüdafiəçi rəqibin hücumları zamanı topa müdaxilədə ilk "3-lük"də qərarlaşıb.

    Mahmudov meydana çıxdığı 6 oyunda 21 dəfə bunu bacarıb. Qazaxıstanlı İslam Çesnokov və maltalı Aleksander Satariano da topa eyni sayda müdaxilə edib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində D qrupunu 1 xalla sonuncu - dördüncü pillədə başa vurub.

    emin mahmudov DÇ-2026 seçmə mərhələ topa müdaxilə

