    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 qarşılaşma baş tutacaq

    Futbol
    • 10 oktyabr, 2025
    • 10:00
    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 qarşılaşma baş tutacaq

    DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsində bu gün daha 8 qarşılaşma baş tutacaq.

    "Report"un məlumatına görə, D qrupunda yer alan Azərbaycan millisinin rəqiblərindən İslandiya evdə Ukraynanı qəbul edəcək.

    A qrupunda Almaniya Lüksemburqla üz-üzə gələcək. B qrupunda İsveç və İsveçrə milliləri münasibətlərə aydınlıq gətirəcəklər.

    DÇ-2026

    Seçmə mərhələ

    10 oktyabr

    A qrupu

    22:45. Almaniya - Lüksemburq

    22:45. Şimali İrlandiya - Slovakiya

    Xal durumu: Slovakiya - 6, Şimali İrlandiya, Almaniya - 3, Lüksemburq - 0.

    B qrupu

    22:45. İsveç - İsveçrə

    22:45. Kosovo - Sloveniya

    Xal durumu: İsveçrə - 6, Kosovo - 3, İsveç, Sloveniya - 1.

    D qrupu

    22:45. Fransa - Azərbaycan

    22:45. İslandiya - Ukrayna

    Xal durumu: Fransa - 6, İslandiya - 3, Ukrayna, Azərbaycan - 1.

    J qrupu

    18:00. Qazaxıstan - Lixtenşteyn

    22:45. Belçika - Şimali Makedoniya

    Xal durumu: Şimali Makedoniya - 11, Belçika, Uels - 10, Qazaxıstan - 3, Lixtenşteyn - 0.

