DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə bu gün daha 8 qarşılaşma baş tutacaq
- 14 oktyabr, 2025
- 09:28
DÇ-2026-nın Avropa üzrə seçmə mərhələsində bu gün daha 8 qarşılaşma baş tutacaq.
"Report"un məlumatına görə, oyunlar E, F, I və K qruplarında keçiriləcək.
Türkiyə millisi evdə Gürcüstanla, İtaliya İsraillə, İspaniya Bolqarıstanla üz-üzə gələcək.
İngiltərə səfərdə Latviya ilə görüşəcək.
DÇ-2026
Seçmə mərhələ
14 oktyabr
E qrupu
22:45. İspaniya - Bolqarıstan
22:45. Türkiyə - Gürcüstan
Xal durumu: İspaniya - 9, Türkiyə - 6, Gürcüstan - 3, Bolqarıstan - 0.
F qrupu
22:45. Portuqaliya - Macarıstan
22:45. İrlandiya - Ermənistan
Xal durumu: Portuqaliya - 9, Macarıstan - 4, Ermənistan - 3, İrlandiya - 1.
I qrupu
20:00. Estoniya - Moldova
22:45. İtaliya - İsrail
Xal durumu: Norveç - 18, İtaliya - 12, İsrail - 9, Estoniya - 3, Moldova - 0.
K qrupu
22:45. Latviya - İngiltərə
22:45. Andorra - Serbiya
Xal durumu: İngiltərə - 15, Albaniya - 11, Serbiya - 7, Latviya - 5, Andorra - 1.