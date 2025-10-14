İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə bu gün daha 8 qarşılaşma baş tutacaq

    Futbol
    • 14 oktyabr, 2025
    • 09:28
    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə bu gün daha 8 qarşılaşma baş tutacaq

    DÇ-2026-nın Avropa üzrə seçmə mərhələsində bu gün daha 8 qarşılaşma baş tutacaq.

    "Report"un məlumatına görə, oyunlar E, F, I və K qruplarında keçiriləcək.

    Türkiyə millisi evdə Gürcüstanla, İtaliya İsraillə, İspaniya Bolqarıstanla üz-üzə gələcək.

    İngiltərə səfərdə Latviya ilə görüşəcək.

    DÇ-2026

    Seçmə mərhələ

    14 oktyabr

    E qrupu

    22:45. İspaniya - Bolqarıstan

    22:45. Türkiyə - Gürcüstan

    Xal durumu: İspaniya - 9, Türkiyə - 6, Gürcüstan - 3, Bolqarıstan - 0.

    F qrupu

    22:45. Portuqaliya - Macarıstan

    22:45. İrlandiya - Ermənistan

    Xal durumu: Portuqaliya - 9, Macarıstan - 4, Ermənistan - 3, İrlandiya - 1.

    I qrupu

    20:00. Estoniya - Moldova

    22:45. İtaliya - İsrail

    Xal durumu: Norveç - 18, İtaliya - 12, İsrail - 9, Estoniya - 3, Moldova - 0.

    K qrupu

    22:45. Latviya - İngiltərə

    22:45. Andorra - Serbiya

    Xal durumu: İngiltərə - 15, Albaniya - 11, Serbiya - 7, Latviya - 5, Andorra - 1.

