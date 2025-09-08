İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə bu gün 7 qarşılaşma baş tutacaq

    Futbol
    • 08 sentyabr, 2025
    • 09:42
    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə bu gün 7 qarşılaşma baş tutacaq

    2026-cı ildə təşkil olunacaq futbol üzrə dünya çempionatının Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinin növbəti oyunları bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, B, C, I və L qruplarında ümumilikdə 7 qarşılaşma baş tutacaq.

    DÇ-2026, seçmə mərhələ

    8 sentyabr

    B qrupu 

    22:45. Kosovo - İsveç

    22:45. İsveçrə - Sloveniya

    Xal durumu: İsveçrə - 3, İsveç - 1, Sloveniya - 1, Kosovo - 0.

    C qrupu

    22:45. Belarus - Şotlandiya

    22:45. Yunanıstan - Danimarka

    Xal durumu: Yunanıstan - 3, Danimarka - 1, Şotlandiya - 1, Belarus - 0.

    I qrupu

    22:45. İsrail - İtaliya

    Xal durumu: Norveç - 12, İsrail - 9, İtaliya - 6, Estoniya - 3, Moldova - 0.

    L qrupu

    22:45. Cəbəllütariq - Farer adaları

    22:45. Xorvatiya - Monteneqro

    Xal durumu: Çexiya - 12, Xorvatiya - 9, Monteneqro - 6, Farer Adaları - 3, Cəbəllütariq - 0.

