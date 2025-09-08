DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə bu gün 7 qarşılaşma baş tutacaq
- 08 sentyabr, 2025
- 09:42
2026-cı ildə təşkil olunacaq futbol üzrə dünya çempionatının Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinin növbəti oyunları bu gün keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, B, C, I və L qruplarında ümumilikdə 7 qarşılaşma baş tutacaq.
DÇ-2026, seçmə mərhələ
8 sentyabr
B qrupu
22:45. Kosovo - İsveç
22:45. İsveçrə - Sloveniya
Xal durumu: İsveçrə - 3, İsveç - 1, Sloveniya - 1, Kosovo - 0.
C qrupu
22:45. Belarus - Şotlandiya
22:45. Yunanıstan - Danimarka
Xal durumu: Yunanıstan - 3, Danimarka - 1, Şotlandiya - 1, Belarus - 0.
I qrupu
22:45. İsrail - İtaliya
Xal durumu: Norveç - 12, İsrail - 9, İtaliya - 6, Estoniya - 3, Moldova - 0.
L qrupu
22:45. Cəbəllütariq - Farer adaları
22:45. Xorvatiya - Monteneqro
Xal durumu: Çexiya - 12, Xorvatiya - 9, Monteneqro - 6, Farer Adaları - 3, Cəbəllütariq - 0.